Главный праздник для христиан, Пасха 2020, состоится уже совсем скоро. На пасхальную неделю (Светлую седмицу) на вашем столе должны быть вкусные и разнообразные кушания. Если вы до сих пор не знаете, чем порадовать родных и близких людей в этот день, то обязательно найдете несколько идей в материале.

Крашеные яйца

Существует несколько версий, почему красят яйца на Пасху, но какая бы из них ни была правдивой, это уже стало давней традицией. Сегодня существует масса способов придать этому продукту яркие или пастельные цвета, а также разнообразные узоры.

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Как можно легко покрасить яйца на Пасху

Сделать отвар из луковой шелухи (готовить около 30 минут), дать ему настояться и отварить в нем яйца в течение 10 минут. Розовый цвет можно получить с помощью сока свеклы, бледно-желтый — лимона, апельсина, оранжевый — используя сок моркови, желтый — листьев березы и цветков календулы. Зеленого цвета можно добиться с помощью шпината или крапивы, синего — благодаря краснокочанной капусте. Бежевый цвет яйцам придаст кофе, а фиолетовый — цветки фиалки.

Вы можете просто нарисовать на яйцах красивые узоры, если любите и умеете это делать. Спросом пользуются разнообразные наклейки и блестки. Также удобно будет завернуть яйца в ткань с выпуклым узором, приложить к ним цветок, обернуть в капрон, а затем, как обычно, настоять в отваре.

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Что приготовить на Пасху 2020: куличи и пасхи

Рецептов куличей есть большое количество, поэтому выбирать тесто на пасху нужно исключительно по своему вкусу. Запреты на продукты уже сняты, и 8 апреля, а именно в этот день люди празднуют Пасху, разрешено употреблять в пищу все. Можно приготовить творожную пасху как традиционную, так и необычную. К примеру, попробуйте удивить близких вкусной творожной пасхой с миндалем, шоколадом, сухофруктами, сгущённым молоком или заварной творожной пасхой с лимоном и маком, консервированными и свежими фруктами и т. д. Кроме творожной пасхи или вместо нее на столе должен быть и обычный кулич или пасхальный пирог. Кулич традиционно символизирует приглашение Христа в свой дом.

Что приготовить на Пасху 2020: другие блюда

Также, в виду снятия запретов на различные продукты животного происхождения, на вашем столе могут стоять фаршированные яйца и рыба, салаты с овощами, грибами и крабовыми палочками, буженина, запеченное и жареное мясо, колбасы, рулеты из ветчины, паштеты – все это достойно украсит ваше пасхальное меню.

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