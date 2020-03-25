Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Что почитать? Советы от звезд СТБ

25.03.2020

Не знаете, какие книги почитать на карантине? Редакция STB.UA поможет найти ответ! Мы спросили у звезд телеканала СТБ, какие литературные произведения, по их мнению, обязательно стоит прочесть. Своими впечатлениями поделились Даша Трегубова, Михаил Присяжнюк и Анна Кушнерук. Узнайте, что можно почитать, в нашем материале.

Больше по теме: Книги, которые стоит почитать в отпуске: топ-5

Что почитать, книги

Какие книги почитать:

  • О. Генри «Избранные новеллы»
  • Стив Мартин «Радость моего общества»
  • Ричард Нисбетт «Мозгоускорители. Как научиться эффективно мыслить, используя приемы из разных наук»
  • Джереми Кларксон «Без тормозов. Мои годы в Top Gear»
  • Владимир Познер «Прощание с иллюзиями»
  • Твайла Тарпл «Привычка к творчеству» 
  • Ян Парандовский «Алхимия Слова» 

Даша Трегубова — актриса, ведущая «Х-фактор»-10 — рассказала о трех любимых книгах — О. Генри «Избранные новеллы», Стив Мартин «Радость моего общества» и Ричард Нисбетт «Мозгоускорители. Как научиться эффективно мыслить, используя приемы из разных наук».

«О. Генри — мой любимый писатель с детства, — делится Даша. — В какой-то мере благодаря этой книге я выбрала профессию, связанную с кино и телевидением. У него потрясающие трогательные рассказы с великолепным юмором и самыми неожиданными, невероятными концовками. Сначала ты смеёшься, а в конце не можешь не прослезиться — настолько они ловко воздействуют на эмоции. Да и сама история автора удивительная: свои лучшие истории он написал, сидя в тюрьме за якобы растрату, которую допустил, работая бухгалтером банка».

Еще одно произведение, о котором Даша захотела рассказать, — книга Стива Мартина (да, того самого популярного американского комика) «Радость моего общества».

«Когда-то над ней я смеялась так, что будила соседей, — вспоминает Даша. — У него абсолютно нестандартные истории с феерическим чувством юмора. Жаль, что написал Мартин всего пару книг, но они так поднимают настроение, что можно их перечитывать много раз!»

Что почитать, книги

Также актриса и ведущая рассказала, что читает сейчас:

«Мозгоускорители» — книга по когнитивной психологии. Она написана признанным в мире психологом Ричардом Нисбеттом и опирается на огромное количество исследований и экспериментов. Книга помогает разобраться в том, почему мы делаем тот или иной выбор, совершаем те или иные поступки — в общем, разобраться в себе и окружающих. Из неё я впервые узнала о фундаментальной ошибке атрибуции, и теперь моя жизнь уже не будет прежней».

Михаил Присяжнюк — юрист, постоянный эксперт многих шоу телеканала, ведущий остросоциального проекта «Один за всіх». В своем рассказе он поделился впечатлениями от двух недавно прочитанных книг — Джереми Кларксон «Без тормозов. Мои годы в Top Gear» и Владимир Познер «Прощание с иллюзиями».

«Это реальные истории жизни двух легендарных людей, — рассказывает Михаил. — Джереми Кларксон — человек, который, как и я, обожает автомобили. Он, как и я, ведущий, но при этом совершенно не похожий на других… А что касается Владимира Владимировича Познера, это абсолютная легенда! Человек, который повидал многое на своём пути и при этом остался собой! Даже сейчас, хоть он и является ведущим первого канала России, все равно позволяет себе критику руководства страны и откровенную поддержку Украины. Гений! Глыба! Величина!»

Больше по теме: Михаил Присяжнюк: «Один за всіх» – проект о реальных людях и реальной помощи

Анна Кушнерук — психолог, ведущая, эксперт проектов телеканала СТБ. Рассказывать о любимых книгах она может бесконечно, ведь чтение — одна из любимых и важных вещей в жизни эксперта.

Что почитать, книги

«Совершенно невозможно выбрать одну книгу… Но я точно могу сказать, что чувство, которое возникает от прочтения толковых произведений, — это озарение и вдохновение, — комментирует Анна. — Если вы ищете такое состояние, делюсь списком:

  • «Привычка к творчеству», автор — гениальный хореограф Твайла Тарпл.
  • «Алхимия Слова» Яна Парандовского. Это вот чтоб прям влюбиться в слова и тех, кто их смешивает и наполняет буквы особым смыслом.
  • Любые работы Виктора Франкла — гения, отца экзистенциального анализа, логотерапии. Он пережил концлагеря, спас жизни многим, читая свои лекции о смысле жизни в холодном бараке перед сломленными узниками. Как только люди вслушивались, они «распрямляли плечи» и снова оживали.

Самый читающий человек, которого я знаю, — мой сын Ваня, — продолжает рассказ Анна. — Он читает буквально ВСЕ и обо всем, и кстати, многое из гаджетов. Я убеждена, что гаджет — добро, если он используется с умом и с душой.

Больше по теме: Лучшие книги для саморазвития: как начать менять свою жизнь

Наш любимый досуг с сыном — прогулять школу, работу и провести полдня в книжном магазине возле парка. Там можно взять книги, уютно умоститься на скамейке и начать читать, чтобы почувствовать, «мое ли это».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Даша Трегубова отмечает день рождения
Даша Трегубова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить