Кулинария – это настоящее искусство, которое покоряется только настоящим профессионалам. На телеканале СТБ полным ходом продолжаются кулинарные битвы «МастерШеф. Профессионалы»-2. А пока карантин позволяет украинцам насладиться домашним уединением, YouTube радует новыми рекордами проекта. Подробности читайте в материале.

В стране карантин, а на YouTube – новые приятные рекорды. Каждый новый выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-2 собирает больше 1 млн. просмотров. Сегодня же мы с радостью делимся с вами новостью о том, что 4 выпуск посел 5 место во вкладке «В тренде» на YouTube.

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Мы безмерно благодарны зрителям за такую активность! Более того, уже в эту субботу в 19:00 состоиться 5 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2. Будет очень горячо!

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