24 марта в эфире телеканала СТБ вышла 34 серия проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Евгении. Недавно ее парень погиб в автокатастрофе и девушка задумала отомстить мужчине, который сбил ее любимого… Подробнее читайте в материале.

У Жени был парень, Назар. Они встречались еще со второго курса института. Два месяца назад он погиб под колесами автомобиля молодого бизнесмена, Дмитрия Лукьяненко. Женя тяжело переживала потерю любимого. В суде Дмитрия оправдали, и Женя не верила в его невиновность и хотела отомстить ему. Поэтому она отправилась к бабушке Любе за помощью.

Однако Слепая отказалась помогать девушке, ведь та задумала зло. Но девушка все же решила отомстить обидчику. У нее еще не было плана мести, но пробитые колеса в автомобиля-убийцы смогли бы улучшить ей настроение. Внезапно к Жене подошел молодой человек ‒ владелец машины ‒ Дмитрий. Именно он и сбил ее любимого. Однако Дима был очень милым. Женя решила познакомиться с ним поближе, а потом, как только появится такая возможность, отравить его.

Удастся ли девушке осуществить свой план? Смотрите детальнее в 34 серии.

Больше по теме: Приметы для незамужних

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ