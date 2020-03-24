Сегодня, 24 марта, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 33 и 34 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Детальнее читайте в материале.

В 33 серии сериала «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратилась Ирина. Недавно ее маленькой дочери Софии стало плохо. Ее забрали в больницу, однако врачи после обследования не нашли причины плохого самочувствия девочки.

В 34 серии сериала «Слепая» к бабушке Любе обратилась Евгения. Недавно ее парень погиб в автокатастрофе. Она задумала план мести мужчине, который был за рулем и сбил ее любимого…

Узнайте все подробности в 33 и 34 сериях сериала «Слепая» от 24.03.2020.

Video: «Слепая»: чем заинтересуют 33 и 34 серии от 24.03.2020 Слепая - 33 и 34 серии на сайте СТБ уже 24.03.2020. О чем сюжет 33 и 34 серии фильма Слепая читайте в анонсе

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