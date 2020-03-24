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«Слепая» 31 серия: К каким катастрофическим последствиям может привести невинный обман ребенка
24 марта в эфире телеканала СТБ вышла 33 серия проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Смогла ли бабушка Люба помочь Ирине. Недавно ее маленькой дочери Софие стало плохо. Ее забрали в больницу, однако врачи после обследования не нашли причины плохому самочувствию девочки.Детальнее читайте в материале.
Ирина работала бухгалтером и сама воспитывала маленькую дочь Софию Однажды, во время прогулки с дочерью и своим молодым человеком, малышке внезапно стало плохо. Софию забрали в больницу. Обследование показало, что ребенок полностью здоров. Но девочка отказывалась есть и разговаривать. Ирина очень переживала за дочь и отправилась к бабушке Любе, о которой слышала от соседки.
Слепая рассказала, что в плохом самочувствии дочери Ирина виновата сама. Это из-за нервного потрясения и из-за лжи. Однако женщина не могла понять, где она совершила ошибку. Переживания усилились, когда Ирине позвонили с больницы и сказали, что ее дочь пропала…
Сможет ли Ирина найти свою дочь и о какой лжи говорила бабушка Люба? Подробнее смотрите в 33 серии.
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