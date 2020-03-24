Оксана Байрак порадовала своих подписчиков изумительной новостью – она смонтировала финальные серии продолжения «Ничто не случается дважды». Об этом украинский режиссер написала на своей странице в Instagram. Все подробности читайте в материале.

Недавно королева мелодрам Оксана Байрак порадовала своих подписчиков в Instagram изумительной новостью. Украинский режиссер смонтировала финальную серию продолжения многосерийного фильма «Ничто не случается дважды».

«Ну, мои дорогие и нетерпеливые! Бинго! «Сведена» 8 из восьми новых серий! Я даже прослезилась! Так жалко расставаться с героями «Ничто не случается дважды»», – пишет Оксана Байрак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Зрители с нетерпением ждут продолжения. Чем же закончится история любви Маши и Огнева? А мы напоминаем, что уже 30 марта, в 20:00 на телеканале СТБ мы увидим 1 серию продолжения фильма «Ничто не случается дважды»!

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