4 апреля на телеканале СТБ состоится грандиозное возвращение проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах». Программа будет выходить в субботу и воскресенье в утреннем слоте 9:30. Ведущие – Надежда Матвеева и Григорий Решетник.

Больше по теме: Шеф-редактор проекта «Неймовірна правда про зірок»: В новом сезоне будет еще больше откровений от звезд

Новый сезон проекта раскроет тайны украинского шоу-бизнеса и голливудских знаменитостей. Программа вернется в эфир в обновленном формате – с новой студией и структурой эпизодов. В выпусках зрители увидят разноплановые рубрики о звездах, которые раскроют селебрити с неожиданных сторон, а также практически документальные фильмы о том, что «богатые тоже плачут».

Руководитель проекта – Дмитрий Слободян, шеф-редактор – Анастасия Дяченко, креативный продюсер – Вениамин Вегерчук.

Напомним, «Невероятная правда о звездах» с Григорием Решетником и Надеждой Мейхер выходила на СТБ с 2010 по 2014 год.

Video: «Невероятная правда о звездах»: дата выхода в 2020 году Когда Неймовірна правда про зірок выходит в эфир телеканала СТБ в 2020 году? Уже известна дата старта шоу Неймовірна правда про зірок на СТБ. Неймовірна правда про зірок: дата выхода нового сезона

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ