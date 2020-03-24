Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
«Невероятная правда о звездах»: дата выхода в 2020 году
4 апреля на телеканале СТБ состоится грандиозное возвращение проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах». Программа будет выходить в субботу и воскресенье в утреннем слоте 9:30. Ведущие – Надежда Матвеева и Григорий Решетник.
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Новый сезон проекта раскроет тайны украинского шоу-бизнеса и голливудских знаменитостей. Программа вернется в эфир в обновленном формате – с новой студией и структурой эпизодов. В выпусках зрители увидят разноплановые рубрики о звездах, которые раскроют селебрити с неожиданных сторон, а также практически документальные фильмы о том, что «богатые тоже плачут».
Руководитель проекта – Дмитрий Слободян, шеф-редактор – Анастасия Дяченко, креативный продюсер – Вениамин Вегерчук.
Напомним, «Невероятная правда о звездах» с Григорием Решетником и Надеждой Мейхер выходила на СТБ с 2010 по 2014 год.