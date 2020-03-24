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Лунный календарь стрижек на апрель 2020 года от Ярославы Федоровой
Лунный календарь стрижек на апрель 2020 года поможет выбрать правильную дату для посещения парикмахера. Чтобы добиться идеального результата и не повредить волосы во время стрижки или окрашивания, нужно учитывать фазу Луны в апреле 2020 года. В материале от экстрасенса Ярославы Федоровой вы узнаете, в какие дни нужно идти к мастеру, а когда лучше остаться дома.
На карантине каждая женщина хочет уже хоть немного изменить свою внешность: обновить цвет волос или поменять стрижку. Ведь новый образ может положительно повлиять на жизнь! Однако даже у самого умелого мастера иногда не получается добиться идеального цвета или стрижки. И это не всегда его вина, ведь известно, что на качество стрижки и окрашивания влияет дата, которую вы выбрали для посещения салона красоты. Поэтому перед тем, как записаться на стрижку или покраску волос, ознакомьтесь с лунным календарем. В нем вы найдете подсказку, какую дату лучше выбрать.
Благоприятные дни для стрижки волос в апреле 2020 года
В апреле 2020 будет не так уж много благоприятных дней для посещения салонов красоты. В связи с этим советуем заранее записаться к любимому мастеру с учетом нашего прогноза. Можно стричься и окрашивать волосы в такие дни: 03,05,06,07,11,12,13,14,15,17, 24, 25, 26, 27 апреля.
Неблагоприятные дни для стрижки волос в апреле 2020 года
Отказаться от окрашивания волос, а также новой стрижки следует в такие дни: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 и 30 апреля. Эти дни лучше посвятите своей семье или просто поваляйтесь в кровати, почитайте книгу и отдохните.