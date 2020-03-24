как вывести их на эмоции. Однако на этот раз мужчина предпочел проверить, насколько девочки начитаны и интеллектуальны. А что, как не Instagram, помогает лучше узнать человека? Как участницы проекта «Холостяк»-10 проходили интеллектуальный тест и какие тайны отыскали в социальных сетях друг друга — смотрите эксклюзивное видео, не вошедшее в эфир.



Главные города Мальдив и ОАЭ, почему Стамбул не столица Турции, какая река Парижа и как называются поездки по пустыне — все эти темы затронули во время просмотра социальных сетей девушек. Более того, оказалось, что Вика когда-то была блондинкой, а Дана делала провокативные фото… в Лувре. Все, что не попало в эфир, — смотрите эксклюзивно прямо сейчас!

Video: Интеллектуальный тест участниц «Холостяк»-10: не вошедшее в эфир Как участницы проекта Холостяк 10 проходили интеллектуальный тест и какие тайны отыскали в социальных сетях друг друга — смотрите эксклюзивное видео

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