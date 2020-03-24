Финансовый гороскоп на 2020 год обещает всем знакам зодиака стабильность при соблюдении некоторых условий. Читайте в материале, что приготовил вам год Белой Крысы в денежном плане! Подробный финансовый гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака составила победительница 6 и 8 сезонов «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова.

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Финансовый гороскоп на 2020 год для Овна, Льва, Стрельца (cтихия Огонь)

Люди, рожденные под знаками Овна, Льва, Стрельца, в 2020 год Белой Крысы будут иметь достаточную финансовую стабильность при соблюдении таких правил: исключите азарт игрока, надеющегося на золото фортуны. Ваши финансовые ставки должны быть многократно проверены. Избегайте азартных людей и не поддавайтесь сомнительным провокациям.

В год Белой Крысы огненные знаки будут иметь финансовый успех при условии точно сформулированных целей и достаточно медленного, обдуманного решения поставленных задач. Не дайте себе сгореть на работе. Умейте сделать в нужное время остановку для отдыха и концентрации своей энергии. Благоприятное время для новых сделок и контрактов, а также изменения места работы по знакам зодиака стихии Огня: Овны – март, октябрь; Львы – апрель, август; Стрельцы – май, сентябрь.

Финансовый гороскоп на 2020 год для Козерогов, Тельцов, Дев (стихия Земля)

Для знаков стихии Земля – Козерогов, Тельцов, Дев – финансовая стабильность и успех будут обеспечены при удачном партнерстве либо работе в сплоченных коллективах, имеющих четкие задачи и цели. Очень важно концентрироваться. Распыление сил и энергии на ненужные действия приведет к финансовым потерям, возможно, даже краху. Если не будет общих слаженных движений в коллективе, если каждый будет идти в свою сторону или лидеры команды потеряют контроль над коллективом, этот год не принесет финансов и может оказаться неудачным. Время для принятия решений и позитивных перемен для знаков стихии Земля: Тельцы – февраль, июнь; Девы – февраль, август; Козероги – июль, ноябрь.

Финансовый гороскоп на 2020 год для Весов, Водолеев, Близнецов (стихия Воздух)

Белая Крыса для знаков зодиака стихии Воздух – Весов, Водолеев, Близнецов – готовит финансовые подарки. Возможны интересные предложения в бизнесе, продвижения по службе, новые проекты. От быстроты принятых решений, внутренней интуиции зависит финансовый успех. Принимайте решения быстро. И если сомневаетесь, то идите за помощью и советом к компетентным людям. Фортуна идет на встречу знакам Воздуха: Весам – в феврале, июле; Водолеям – в мае, сентябре; Близнецам – в июне, декабре.

Финансовый гороскоп на 2020 год для Раков, Скорпионов, Рыб (стихия Вода)

Людей знаков стихии Вода – Раков, Скорпионов, Рыб – Белая Крыса предупреждает о высоких рисках потери бизнеса или финансовых неудачах, если они будут игнорировать закон, связываться с сомнительными бизнес-партнерами. Финансовый успех придет к людям, использующим новые технологии, научные открытия и новейшие разработки. Белая Крыса подарит хороший урожай людям стихии Вода, занимающихся сельским хозяйством. Удачными будут такие месяцы: для Раков – февраль, август; для Скорпионов – март, сентябрь; для Рыб – июнь, июль.

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