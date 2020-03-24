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Дмитрий Карпачев рассказал о распространенных ошибках в воспитании детей

24.03.2020

6 апреля на телеканале СТБ стартует премьера нового психологического семейного реалити «Супермама». Ведущий проекта ‒ Дмитрий Карпачев ‒ эксклюзивно для STB.UA рассказал о том, кто такая супермама и почему воспитанием ребенка должен заниматься отец. Все подробности в материале.  

супермама

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Дмитрий, как вы считаете, кто такая супермама? И что нужно сделать, чтобы приблизиться к этой святой женщине?

Супермама ‒ это счастливая мама. Многие путают понятия «супермама» и «мама, которая умеет все». Ведь можно все успевать: готовить, убирать, стирать… Но если при всем этом женщина несчастлива, то это не имеет никакого смысла. Так что супермама ‒ это счастливая мама. А у счастливой мамы ‒ счастливый ребенок. 

Какие самые распространенные ошибки допускают мамы в воспитании детей?

Это достаточно обширный вопрос, ведь все очень индивидуально, и каждая мама совершает свои ошибки… Из самого распространенного ‒ это забывать о том, что мама должна быть в первую очередь счастливой, а не правильной. Вторая ошибка ‒ это забывать, что женщина ‒ не только мама, но и жена. Нельзя всецело растворяться в детях. Маме нужно помнить о самореализации. Третье ‒ это забывать о том, что ребенок в первую очередь ‒ личность. Нельзя за его счет реализовывать свои собственные мечты и амбиции. И четвертая ошибка ‒ непонимание того, что воспитанию нужно учиться. Это то, что требует изучения. 

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А какие книги по воспитанию детей вы можете порекомендовать?

Существует очень много хороших книг по воспитанию ребенка. Но я могу порекомендовать свою книгу ‒ «Как дать ребенку все без денег и связей». В ней очень много полезной информации и практических советов, которые облегчат жизнь матери и помогут воспитать уверенного в себе и любящего ребенка.

супермама

А какова роль отца в воспитании детей? 

Воспитанием ребенка должен заниматься папа. Ведь воспитание ‒ это не поменять памперс и накормить кашей. Воспитание ‒ это формирование жизненных приоритетов и ценностей. И удерживание ребенка в рамках. Дети должны знать, что можно, а что ‒ нет. Иногда для того, чтобы удержать ребенка в рамках дозволенного, нужно проявить жесткость. Не жестокость, а жесткость. И вот такой папа ‒ это нормально. А вот жесткая мама ‒ плохо. 

Какая миссия проекта «Супермамы»? Чему он может научить зрителей?

Правильному отношению к материнству. Потому что мамы становятся мамами, часто не понимая, что с этим делать. Ведь их никто не предупреждал, что будет сложно. Некоторые думают, что став мамой, они будут порхать с цветочка на цветочек. Многие родители со временем теряют себя в попытке соответствовать требованиям родственников или окружающих. И вместо того, чтобы заботиться о своем собственном счастье и счастье своего ребенка, они думают о том, как выглядят в глазах окружающих. В итоге картинка красивая, а внутри как-то не очень. Поэтому я считаю, что миссия проекта ‒ помочь и научить маму находить баланс формы и содержания. И вернуть понимание того, что материнство ‒ это не только тяжело, но и очень радостно. 

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