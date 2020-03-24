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Антонина Хижняк показала, как выглядела в детстве

24.03.2020

Актриса  «Спіймати Кайдаша» и нового детективного сериала «Слід» Антонина Хижняк уже хорошо знакома зрителям телеканала СТБ. Девушка поделилась милыми фотографиями в Instagram. Как выглядела Антонина Хижняк в детстве – узнаете в материале. 

Антонина Хижняк родилась 28 июля 1990 года в городе Украинка. С детства девушка мечтала стать актрисой и ей это удалось. Широкую известность девушка получила сыграв Мотрю в проекте   «Спіймати Кайдаша». Уже очень скоро мі увидим Антонину в новом детективном сериале «Слід». А пока, актриса поделилась умилительными фото, как она выглядела в детстве. 

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«До разбитых локтей, коленей и «а-я-я-й» секунды 3… 2… 1… Помню тот день как сейчас, шрам на память тоже есть.
P.S. Маме есть чем заняться на карантине, прислала миллион фоток из архивов. Мамуля тоже на этих фотках », – пишет актриса Антонина Хижняк под фото.

Не пропустите премьеру украинской адаптации легендарного детективного сериала «Слід» на телеканале СТБ!  

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