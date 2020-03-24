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10 участников, которые точно поедут на Евровидение-2021

24.03.2020

После беспрецедентной отмены Евровидения несколько участвующих вещателей объявили, что в 2021 году они отправят на конкурс тех же артистов, которых они выбрали для Роттердама 2020. Эти 10 исполнителей будут участвовать в конкурсе в следующем году с совершенно новыми песнями.

В среду, 18 марта, организаторам конкурса с сожалением пришлось объявить об отмене Евровидения из-за неопределенности, вызванной распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничений, введенных правительствами стран-участниц.

После отмены следующие страны объявили, что в 2021 году они будут представлены артистами, выбранными на этот год: Азербайджан, Бельгия, Болгария, Грузия, Греция, Израиль, Испания, Швейцария, Нидерланды и Украина.

С учетом необычной ситуации, когда 10 артистов для Евровидения-2021 уже отобраны в марте, более чем за год до проведения конкурса, национальный отборочный сезон 2021 года будет сильно отличаться от предыдущих лет.

Артисты, которые будут участвовать в конкурсе Евровидение-2021:

  • Азербайджан – Efendi
  • Бельгия – Hooverphonic
  • Болгария – VICTORIA
  • Грузия – Tornike Kipiani
  • Греция – Stefania
  • Израиль – Eden Alene
  • Испания – Blas Cantó
  • Швейцария  – Gjon’s Tears
  • Нидерланды – Jeangu Macrooy
  • Украина – Go_A

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