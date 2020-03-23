В специальной рубрике программы «Вікна-новини» на СТБ экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая продолжает делиться актуальной информацией о коронавирусе, а также развеивать существующие мифы. В очередном сюжете речь шла о том, есть ли лекарства или вакцина от COVID-19.

Весь мир сейчас бьется над созданием вакцины. Это требует и времени, и денег, и длительных исследований. Поэтому надеяться, что скоро появятся лекарства от коронавируса не стоит. Важно помнить, что ни один препарат сейчас не убережет от вируса, в том числе и народная медицина. Только карантин и личная гигиена, подчеркивает экс-министр здравоохранения.

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«За последние недели я, как, наверное, и вы, много видела рекламных материалов и советов, как же лучше уберечься от вируса. Даже некоторые политики рекомендовали определенные препараты, которые якобы помогут избежать инфекции или вылечить ее. У меня на это есть два ответа. Первый: на вас просто хотят заработать. Второй: где и что бы вы ни прочитали или увидели – лекарств, вакцины от COVID-19 не существует. Как и любых профилактических препаратов», – утверждает Зоряна Скалецкая.

Основа медицинской системы всех ведущих стран мира – это доказательная медицина. Доказательная – означает, что определенный препарат или курс лечения прошли все необходимые лабораторные исследования, клинические тестирования и в течение многих лет доказали свою эффективность. Выпуск новых лекарств на рынок – очень длительный и сложный процесс. Многолетние научные исследования, проверки на животных и только потом – разрешение испытывать новый препарат на людях. Для этого нужно несколько групп волонтеров, а затем – определенное время, чтобы оценить, насколько препарат действенный и не вредит ли он организму человека. То же касается производства вакцины от COVID-19, сейчас ее поиском занимаются более полусотни фармацевтических и исследовательских компаний. Еще почти 20 – работают над разработкой лекарств.

На прошлой неделе в США впервые протестировали вакцину на людях, но на быстрый результат надеяться не стоит. Зоряна Скалецкая отмечает: чтобы создать вакцину, нужно полтора года и около двух миллиардов долларов только для одной компании. Даже если процесс запуска максимально ускорить, это все равно будет продолжаться как минимум год. Да и то, только в случае, если испытания будут успешными. Отдельный вопрос – будут ли способны фармацевтические компании выпустить достаточное для всего мира количество вакцин.

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Все расчеты показывают, что эту пандемию уже не остановить. Вакцина, скорее всего, будет полезной уже для сдерживания новых вспышек в будущем. ВОЗ сообщает, что специального лечения или прививки от коронавируса пока не существует. Именно поэтому была объявлена пандемия. Этот новый вирус, еще неизученный, распространяется быстро, и у нас пока нет от него лекарств, как и профилактических медикаментов.

«Обычные противовирусные препараты не уберегут вас от нового коронавируса. Единственная действенная профилактика распространения эпидемии – это своевременное обращение к врачу, ограничение контактов, строгая гигиена и укрепление иммунитета. А именно: здоровый сон, полноценное питание, физические упражнения, – объясняет экс-министр здравоохранения. – А вот лук, чеснок, мед, имбирь, лимон, сало и водка от респираторных инфекций вас не уберегут. Поэтому заботьтесь о себе и близких, доверяйте только доказательной медицине и, если и прислушиваетесь к советам, то только ВОЗ и профильного министерства. Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы».



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