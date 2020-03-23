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Великий пост 2020: морковный кекс с апельсиновой глазурью
23.03.2020
Постный морковный кекс можно очень легко и быстро приготовить дома. Помимо экономии времени, полезной морковки в нем больше чем муки. Пошаговый рецепт морковного кекса с апельсиновой глазурью от судьи «МастерШеф»-9 Лизы Глинской найдете в материале.
Ингредиенты:
Для кекса:
- мука – 130 г
- разрыхлитель – 10 г
- белый сахар – 140 г
- цедра апельсина – 1 шт.
- соль – щепотка
- корица – ⅓ ч. л.
- апельсиновый фреш – 60 мл
- подсолнечное рафинированное масло – 80 мл
- тертая морковь – 250 г
- грецкие орехи – 150 г
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Для апельсиновой глазури:
- апельсиновый фреш – 350 мл
- сахарная пудра – 150 г
- цедра апельсина – 1 шт.
Приготовление:
- Отправляем в миску муку, разрыхлитель, сахар, соль, корицу, цедру апельсина и все перемешиваем.
- Смешиваем в другой миске морковь, апельсиновый фреш, растительное масло и обжаренные дробленые грецкие орехи.
- Соединяем обе массы — это закладка на 2 формы.
- Смазываем формы растительным маслом и присыпаем мукой.
- Выпекаем в форме для кексов при температуре 170°С 50-60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.
- Смешиваем апельсиновый фреш с сахарной пудрой, добавляем цедру апельсина.
- Покрываем готовый горячий кекс апельсиновой глазурью.
Источник – glinskaya.com.ua
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