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Телеканал СТБ покажет 12-серийную мелодраму «У каждого своя ложь»

23.03.2020

С 6 апреля на телеканале СТБ  стартует премьера 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» от известного украинского режиссера Анатолия Матешко ( производство   IVORY films ). С понедельника по четверг в 20:00  в слоте « СТБ-сериал » зрители будут следить за судьбой Лизы Лапшиной, чья размеренная жизнь кардинально меняется после загадочного исчезновения супруга.

Лиза – талантливый врач-гинеколог. Она помогает испытать радость материнства даже тем женщинам, которые уже отчаялись родить ребенка. А вот сама Лиза из-за врожденной болезни сердца матерью стать не может. Они с супругом смирились с этим и нашли смысл жизни в работе: Лиза строит карьеру, у Алексея дела в бизнесе тоже идут очень хорошо. Но неожиданно все переворачивается с ног на голову – Алексей уезжает в командировку, наутро Лиза узнает, что машину супруга нашли в реке, а его тело не удалось обнаружить.

В этот непростой период Лиза знакомится с амбициозной и эффектной актрисой Мартой. Чем больше они общаются, тем яснее становится, что их встреча не случайна – жизни незнакомых ранее девушек тесно переплетены, а у исчезнувшего Алексея, судя по всему, было немало тайн.

«Эта история меня потрясла своим неожиданным финалом, – признается режиссер Анатолий Матешко. – В основе сценария судьба двух женщин, разных по возрасту, по социальной принадлежности, по культурному уровню и своим убеждениям. Между ними не может быть ничего общего. Они живут разными интересами, ходят разными дорогами и встретиться, казалось бы, не должны. Одна – врач, другая – актриса. Но жизнь преподносит такие неожиданные сюрпризы, такие крутые события и тяжелые испытания, что в результате наши героини оказываются способными на очень сильные поступки и становятся близкими, родными людьми».

Производство: IVORY films

Автор сценария: Мария Рождественская

Режиссер-постановщик: Анатолий Матешко

Оператор-постановщик: Артем Васильев

В ролях:  Ольга Павловец, Дмитрий Пчела, Анастасия Чепелюк, Сергей Радченко, Ирина Калашникова, Игорь Рубашкин, Анастасия Матешко, Виталий Салий, Тимур Ибраимов и другие.

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