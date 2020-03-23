23 марта в эфире телеканала СТБ вышла 32 серия проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Дарина. В последнее время девушку начали мучать ночные кошмары, в которых ей хочет навредить ее собственный ребенок. Подробнее читайте в материале.

Жизнь 26-летней Дарьи еще недавно складывалось, как нельзя лучше. Они с Олегом, зная, что скоро станут родителями, мечтали о свадьбе. Но в последнее время молодую женщину начали мучить ночные кошмары, которые ее очень пугали. Поняв, что плохие сны приходят не просто так, Дарья решила обратиться за помощью к бабушке Любе.

Слепая рассказала Дарье, что ей действительно угрожает опасность. Кто-то из близких хочет убить ее нерожденного ребенка. Девушка очень волновалась, ведь была беременна.

Сначала Дарья подумала, что навредить ей хочет ее близкая подруга, ведь именно с ней раньше встречался ее любимый. Потом подозрения упали на Юрия, бывшего парня Дарины. Однако Слепая заверила, что это не они. Женщина была в отчаянии. Она очень хотела уберечь себя и своего ребенка от беды. Каково же было ее удивление, когда Дарина поняла, что навредить ей хочет собственная мать. Права ли была женщина и почему подозрения упали на маму? Смотрите детальнее в 32 серии.

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