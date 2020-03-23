Сегодня, 23 марта, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 31 и 32 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Детальнее читайте в материале.

В 31 серии сериала «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратилась Ольга Левченко. Недавно женщина увидела, как на окно в ее кухне сел ворон и постучался в окно. Женщина знала, что это плохой знак, который сулит скорую смерть…

В 32 серии сериала «Слепая» к бабушке Любе обратилась Дарина. В последнее время девушку начали мучать ночные кошмары… Она боялась, что это предвестник будущей беды…

Узнайте все подробности в 31 и 32 сериях сериала «Слепая» от 23.03.2020.

Video: «Слепая»: чем заинтересуют 31 и 32 серии от 23.03.2020 Слепая - 31 и 32 серии на сайте СТБ уже 23.03.2020. О чем сюжет 31 и 32 серии фильма Слепая читайте в анонсе

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