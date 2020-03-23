«Слепая» 31 серия: Ворон стучится в окно ‒ к беде или к счастью?

23 марта в эфире телеканала СТБ вышла 30 серия проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Смогла ли бабушка Люба помочь Ольге Левченко. Недавно женщина увидела, как на окно в ее кухне сел ворон и постучался в окно. Она знала, что это плохой знак, который сулит скорую смерть… Детальнее читайте в материале.

Ольга Левченко всю свою жизнь посвятила семье и хотя она не была домохозяйкой, а работала парикмахером в салоне красоты, муж Андрей, сын Остап и невестка Лиля всегда были для нее на первом месте. Однажды Ольга увидела ворона на своем подоконнике, который стучал в окно. Женщина почувствовала на сердце тревогу. Обеспокоенная недобрым знаком, Ольга отправилась в бабушке Любе.

Слепая рассказала, что ее семье действительно угрожает опасность. И его причина ‒ подарок, который и приведет к смерти. Ольга очень испугалась. Сначала она заподозрила свою невестку. Женщина была уверена, что Лиля хочет убить ее сына. Однако Ольга ошиблась. На самом деле зло задумал ее сын. Но кому хотел навредить Остап? И удастся ли Ольге спасти свою семью? Детали смотрите в 31 серии.

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