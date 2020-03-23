Сегодня, 23 марта, в 20:00 мы увидим продолжение драматического фильма «Ничто не случается дважды», а именно 9 и 10 серии. Обращаем ваше внимание, что многосерийный фильм мы увидим с самых первых серий. Чего ждать зрителям от 9 и 10 серии – узнаете в материале!

В 9 и 10 сериях фильма «Ничто не случается дважды» вы узнаете, что

Вадим увозит влюбленную Машу в Испанию. Телеведущей Аглае предлагают сделать ток-шоу о покойное оперной диве Лидии Потехиной. Никто не знает, что дива сыграла роковую роль в судьбе героини «Ничто не случается дважды» Аглаи. А между тем нотариус зовет Аглаю, чтобы огласить завещание покойной Лидии Николаевны Потехиной.

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Огнев и Маша в Испании. Он сразу предлагает ей жениться, героиня «Ничто не случается дважды» Маша – на седьмом небе от счастья. Но когда она видит наряд, не знает, что и думать: платье сшито по моде 90-х… Маша не знает, что именно в таком платье появилась на пограничной заставе в начале 90-х ее мама Катя. Аглая встречается с Викентием, отцом Юры, чтобы обговорить детали завещания покойной оперной певицы Лидии.

Подробнее смотрите в 9 и 10 сериях «Ничто не случается дважды» от 23.03.2020.

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