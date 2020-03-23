Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Почему Пасха празднуется каждый год в разные дни

23.03.2020

Каждую весну христиане всего мира задаются вопросом: какого числа Пасха? В 2020 году светлый праздник выпадает на 19 апреля. Почему мы ежегодно не знаем, когда Пасха? Как определяется день празднования? На все эти вопросы мы ответим в нашем материале!

Больше по теме: Православная Пасха в 2020 году: дата празднования в Украине

когда пасха

Больше на тему: Когда начинается Великий пост в 2020 году

Для христиан Пасха считается самым важным праздником. Ведь в этом дне заключается вся суть христианства. Если вы не знаете, почему каждый год дата Пасхи меняется, то ответ прост — этот церковный праздник считается переходящим.
Также полезно знать, что дата празднования Пасхи каждый год высчитывается по лунно-солнечному календарю. Единственное, что в дни Пасхи не меняются из года в год. Ее празднуют в воскресный день.

когда пасха

Больше по теме: Календарь питания в Великий пост 2020

Почему Пасха празднуется каждый год в разные дни?

Правила вычисления дня, когда праздновать Пасху, были определены в 3 веке Александрийской церковью. Какого числа Пасха в 2020 году, определялось все по тому же старому методу:

  1. Во-первых, святыми отцами было строго решено, что христианская Пасха должна праздноваться только после еврейской.
  2. Во-вторых, праздновать Светлый день необходимо строго в первое же воскресенье после полнолуния.
  3. В-третьих, Пасха не может наступать раньше, чем весеннее равноденствие.
  4. И четвертый принцип: Пасха не может праздноваться после 25 апреля (8 мая по григорианскому календарю).

От даты празднования Пасхи также зависит и то, когда начнется Великий пост. 

Теперь вы знаете, какого числа Пасха в 2020 году и как высчитывается дата празднования. Хорошо, что в наше время с помощью интернета в любой момент можно найти эту знаменательную дату, которую так любят праздновать в Украине.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить