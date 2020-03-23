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«Ничто не случается дважды»: когда премьера продолжения фильма

23.03.2020

После финала первой части «Ничто не случается дважды» никто из зрителей не остался равнодушным. Новость о старте съемок продолжения истории любви длиною в 20 лет вызвала бурю эмоций и восторг поклонников фильма. Уже 30 марта мы увидим  продолжение «Ничто не случается дважды»! Что же для нас приготовила королева мелодрам Оксана Байрак? И когда состоится премьера картины? 

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Уже 30 марта 2020 года мы увидим долгожданное продолжение «Ничто не случается дважды». Нас ждут 8 невероятных серий, сюжет которых затронет самые отдаленные уголки души зрителей. Неповторимая создательница многосерийного фильма, который побил всевозможные рейтинги по просмотрам, Оксана Байрак рассказала, чего же нам ждать от продолжения этой невероятной истории:

Ждать красоты и любви! Как всегда, зрителя на острие происходящего будет держать интрига невероятных чувственных событий, поддержанная замечательной игрой актеров и эстетикой визуального ряда. Конечно же, я знаю о чаяниях миллионов поклонников нашего фильма, которые надеются на счастливый финал. На воссоединение главных  героев — Огнева и Маши. Случится ли это? В своем ответе сейчас (смеётся. — Прим. ред.) я ставлю многоточие.

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Не пропустите уже 30 марта премьеру продолжения многосерийного фильма «Ничто не случается дважды» на телеканале СТБ!

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