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На Евровидении-2021 будут представлены новые песни

23.03.2020

Организаторы международного конкурса заявили, что участники, которые должны были состязаться за победу в Евровидении в этом году, представят новые песни в 2021-ом. Подробности обновленных правил читайте прямо сейчас! 

Организаторы Евровидения решили, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут иметь права участвовать в 2021 году. По своему усмотрению участвующие вещатели могут решить, кого из артистов отправить в 2021 году: будь то представитель этого года или новый.

Также организаторы конкурса просят общественность сохранять спокойствие, пока они прорабатывают практическое применение этих идей в ближайшее время.

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