Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Макс Михайлюк: биография, карьера и все новости о Холостяке 10

23.03.2020

Макс Михайлюк — профессиональный авиатор, который отлетал более 4000 часов и имеет самую высокую лицензию транспортного пилота – ATPL. Мужчина достиг высот в карьере летчика, что являлось целью его жизни, и открыл летную школу в Майами. Биографию главного героя проекта «Холостяк»-10 Макса Михайлюка читайте в материале.

Холостяк 2020 макс пилот

Полное имя: Макс Михайлюк

Дата рождения: 24 октября 1985 г.

Деятельность: пилот

Семейное положение: не женат

Место проживания: Америка и Украина

Новому Холостяку 34 года. Мужчина последовательно и успешно строил карьеру, ведя динамичный образ жизни. С самого детства Макс мечтал связать свою жизнь с авиацией. Отец Холостяка — авиадиспетчер, а мать – водитель school bus. Макс не один ребенок в семье, у него есть младшая сестра, которой сейчас 26 лет. 

Цель посвятить свою жизнь авиации, меняя условия работы и повышая уровень ответственности, стимулировали Макса совершенствоваться в своем деле. Холостяк имеет сертификаты и лицензии разных уровней допусков и квалификации: 

  • ATPL
  • B737
  • CFI (Certified Flight Instructor)
  • CFII (Certified Flight Instructor Instrument)
  • MEI (Multi Engine Instructor)

холостяк 10 макс

Образование мужчина получил в лучшей авиационной школе Америки. А в возрасте 26-ти лет открыл собственную летную школу. Для этого Макс получил дополнительно лицензию пилота-инструктора, а его школа прошла проверку и сертификацию от Федеральной авиационной администрации США. 

Макс Михайлюк имеет более 4000 летных часов. Уверенно и профессионально управляет как небольшими самолетами, так и крупными авиалайнерами Boeing 737, обучает будущих пилотов и владеет мастерством безопасной посадки даже в сложных горных аэропортах. 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить