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Католическая Пасха: когда и как празднуют

23.03.2020

Католическую Пасху в 2020 году будут отмечать 12 апреля. Это торжество появилось в церковном календаре одним из первых и его праздную почти в каждой семье. Но почему дата празднования католической Пасхи не совпадает с православной? Узнайте в материале.

католическая пасха

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Пасха – древнейший и самый важный христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа. В наши дни дата Пасхи каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает этот праздник переходящим.

После большой реформы календаря, которая произошла еще в 16 веке, католическую и православную Пасху начали отмечать в разное время. Это связано с разницей в юлианском и григорианском календарях. Подсчет даты католиками и православными приводит к разным датам Пасхи в разные годы. Иногда разница составляет одну неделю, иногда несколько, а иногда эти даты совпадают.

Когда празднуют католическую Пасху?

католическая пасха

Дату празднования православной Пасхи в 2020 году мы уже сообщили, а католики будут отмечать этот день 12 апреля.

Следует заметить, что, как и у православных христиан, католической Пасхе предшествует Великий 40-дневный пост.

Празднование начинается в Страстную субботу, когда в католических храмах проходит Пасхальное богослужение. Перед началом Навечерия Пасхи зажигается Пасхал – особая свеча, огонь которой раздают всем христианам!

католическая пасха

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После этого Пасхал ставится на алтарь и начинается следующая часть богослужения – Литургия Слова, во время которой читается девять библейских чтений. За Литургией Слова следует Литургия Крещения (в католической церкви считается особенно почетным крестить взрослых людей в ночь перед Пасхой) и Евхаристическая литургия. А заканчивается служба традиционным провозглашением «Христос воскрес!», на что верующие в храме отвечают «Воистину воскрес!».

В связи с тем, что Пасха считается семейным праздником, в этот день католики обязательно собираются за праздничным столом, главными блюдами которого являются кролик, курица или индейка!

Основные атрибуты и символы католической Пасхи

католическая пасха

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  • Известно, что одним из главных символов праздника всегда считался огонь, ведь он зажигался во всех церквях и разносился по домам после завершения богослужений. Католики верят: он оберегает от злых духов, всяческих неприятностей, а также обладает целительными и очищающими свойствами!
  • Еще одним, не менее важным атрибутом католической Пасхи считаются пасхальные яйца, символизирующие начало новой жизни. Как и православные христиане, католики окрашивают яйца в различные цвета.
  • Также одним из основных символов Пасхи на Западе является Пасхальный Кролик! Дети Европы и Америки верят в историю о том, что он прячет в свое гнездо разноцветные шоколадные яйца, а затем раздает их хорошим и воспитанным деткам.

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