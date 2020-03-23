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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Гороскоп на 24 марта 2020 года
Гороскоп на 24 марта 2020 года поможет вам принять правильное решение. Кому стоит посвятить весь день работе, а кто должен позаботиться о своем здоровье? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.
Овны
Прекрасный день для общения и налаживания контактов. Однако лучше ограничить личные встречи и отдать предпочтение общению по телефону.
Тельцы
Откажитесь от суеты и лишних встреч с друзьями. Составьте план самых важных задач и следуйте ему. Вечер проведите в кругу семьи.
Близнецы
Вам стоит сосредоточить свое внимание на работе. На вас возлагают большие надежды. Не подведите свое начальство.
Раки
День стоит посвятить работе и накоплению денег. Если нужно, обратитесь за помощью к близкому другу. Уделите внимание детям.
Львы
У вас много работы. Вы слегка переживаете за своих близких. Однако не стоит волноваться, пока им ничего не угрожает. Займитесь саморазвитием и духовными практиками.
Девы
Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или покупкой. Однако будьте внимательны и не бросайте деньги на ветер.
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Весы
У вас накопилось много дел. Пришло время завершить начатое. Не отвлекайтесь на пустяки и тогда все успеете. Купите витамины. Они вам нужны.
Скорпионы
Вероятно, вас ожидает скорое повышение по службе, но прежде придется выполнить ответственное поручение руководства. Так что звезды советуют сосредоточиться. И постарайтесь не выходить на улицу.
Стрельцы
Опасный день. Есть риск простудных заболеваний. Поэтому вам стоит серьезно заняться своим здоровьем. Все в ваших руках.
Козероги
Сосредоточьте все внимание на семье. У вас есть некая недосказанность. Из-за этого могут возникнуть споры. Возможно, стоит поговорить по душам?
Водолеи
Никого не слушайте и идите своей дорогой. Если четко следовать плану, вы быстро достигнете целей. Однако стоит отказаться от обмана и нечестной игры. Это только навредит.
Рыбы
Вы слишком слабы. Стоит обратить особое внимание на свое здоровье. Но не паникуйте. Все будет хорошо. Просто поберегите себя.