Гороскоп на 24 марта 2020 года поможет вам принять правильное решение. Кому стоит посвятить весь день работе, а кто должен позаботиться о своем здоровье? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овны

Прекрасный день для общения и налаживания контактов. Однако лучше ограничить личные встречи и отдать предпочтение общению по телефону.

Тельцы

Откажитесь от суеты и лишних встреч с друзьями. Составьте план самых важных задач и следуйте ему. Вечер проведите в кругу семьи.

Близнецы

Вам стоит сосредоточить свое внимание на работе. На вас возлагают большие надежды. Не подведите свое начальство.

Раки

День стоит посвятить работе и накоплению денег. Если нужно, обратитесь за помощью к близкому другу. Уделите внимание детям.

Львы

У вас много работы. Вы слегка переживаете за своих близких. Однако не стоит волноваться, пока им ничего не угрожает. Займитесь саморазвитием и духовными практиками.

Девы

Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или покупкой. Однако будьте внимательны и не бросайте деньги на ветер.

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Весы

У вас накопилось много дел. Пришло время завершить начатое. Не отвлекайтесь на пустяки и тогда все успеете. Купите витамины. Они вам нужны.

Скорпионы

Вероятно, вас ожидает скорое повышение по службе, но прежде придется выполнить ответственное поручение руководства. Так что звезды советуют сосредоточиться. И постарайтесь не выходить на улицу.

Стрельцы

Опасный день. Есть риск простудных заболеваний. Поэтому вам стоит серьезно заняться своим здоровьем. Все в ваших руках.

Козероги

Сосредоточьте все внимание на семье. У вас есть некая недосказанность. Из-за этого могут возникнуть споры. Возможно, стоит поговорить по душам?

Водолеи

Никого не слушайте и идите своей дорогой. Если четко следовать плану, вы быстро достигнете целей. Однако стоит отказаться от обмана и нечестной игры. Это только навредит.

Рыбы

Вы слишком слабы. Стоит обратить особое внимание на свое здоровье. Но не паникуйте. Все будет хорошо. Просто поберегите себя.

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