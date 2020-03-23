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Песах: обычаи и традиции

23.03.2020

Ежегодно многие в интернете ищут  ответ на вопрос «Какого числа отмечают еврейскую Пасху?». Однако такая постановка вопроса не совсем верная. Ведь такого понятия, как еврейская Пасха, нет. Этот праздник у иудеев называется Песах. И отмечается он в 2020 году с 8 по 16 апреля. Какие обычаи еврейской Пасхи, вернее, праздника Песах, – читайте в материале.

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Какого числа праздник Песах в 2020 году?

Праздник Песах – очень древний и наиболее значимый в еврейской культуре. Следует отметить, что иудеи чтят не воскрешение Иисуса, а исход евреев из Египта. Традиционно Песах празднуют на протяжении 7-8 дней, в зависимости от места пребывания  определенного семейства. В Израиле жители отмечают праздник неделю, а за пределами страны – на один день дольше.

В этот период за столом собираются все члены семьи, трапезничают, говорят об истории своего народа и вспоминают самые знаковые события. Важно, чтобы этот праздник отметил каждый еврей, вне зависимости от финансовых возможностей и положения в обществе. Песах объеденяет весь народ.

История праздника Песах

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История праздника связана с библейскими событиями. По преданию, прежде чем наслать на египтян последнюю из десяти казней, Бог велел иудеям заколоть и зажарить ягнят, а их кровью пометить входные двери.

Ночью Господь обошел дома египтян и миновал лишь те, на которых были сделаны отметки. Наутро в семьях, чьи двери не были помечены, умерли все первенцы. В этот же день Моисей освободил еврейский народ, выведя его за пределы Египта. Эти события отображаются и в названии праздника, ведь «Песах» в переводе с иврита означает «обойти, пройти мимо».

Традиции праздника Песах

традиции еврейской пасхи песах

Существует несколько традиций празднования еврейской Пасхи. Основная особенность – это запрет на пиво, дрожжевой хлеб, макароны и все продукты, которые прошли процесс брожения. Они также имеют особое название – хамец.

Дело в том, что в момент исхода из Египта у евреев не было времени печь традиционный хлеб, поэтому они успели припасти в дорогу лепешки из теста, которое еще не взошло. В связи с этим в период праздника можно есть лишь пресный хлеб, который имеет своё название – маца.

Приготовления к празднику Песах

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К Песаху евреи начинают готовиться за несколько недель. Во всех домах проводится генеральная уборка, сжигается или продается человеку не еврейской крови вся «некошерная» еда, то есть хамец.

Первый и последний дни еврейской Пасхи являются выходными, поскольку Песах в Израиле отмечается на государственном уровне. В период празднования все иудеи читают молитвы и поют псалмы. Во время вечерних трапез, которые называются седер, за стол принято звать также нуждающихся и тех, кто не может провести Песах с родными.

традиции еврейской пасхи

Праздничный ужин обязательно подают в красивой посуде. Особенным атрибутом седера также являются мисочки с соленой водой. Таким символичным образом евреи чтят память женщин, которые пролили слёзы, узнав о приказе фараона убить всех первенцев.

Во время трапезы каждый взрослый еврей должен выпить четыре чаши вина, которые означают обещания Бога для еврейского народа. Дети и больные пьют виноградный сок.

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