Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая развеет мифы о коронавирусе в спецпроекте «Вікна-новини»

23.03.2020

Эксклюзивно в программе «Вікна-новини» на СТБ экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая расскажет об актуальной информации о коронавирусе. Быть грамотно информированным особенно важно в момент распространения эпидемии фейковых новостей. Что из всех теорий может действительно спасти от заражения COVID-19, а что является обычным мифом — узнайте в сюжетах программы «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ! 

зоряна скалецька

Больше по теме:Зоряна Скалецкая о коронавирусе: нужны ли маски здоровым людям?

Подборку самых необычных и бессмысленных мифов развеет экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Особенно важно не затеряться в огромном потоке информации, которая не подкреплена фактами и официальными данными. Поэтому в продолжении спецпроектов программы «Вікна-новини» вы узнаете больше научных фактов, а не домыслов. Какой температуры на самом деле боится коронавирус, и боится ли он ее вообще? Помогают ли горячие ванны или ледяные обливания по утрам? Стоит ли задумываться об эмиграции, например, в Гренландию или Африку?

Больше по теме: Коронавирус: Что нужно знать о пандемии и карантине в Украине

А также распространенные рекомендации по промыванию носа солевыми растворами. Насколько эффективна данная процедура? Чем чреваты последствия обрабатывания тела спиртом? И как выжить в условиях сплошной паники? 

«Самый лучший предохранитель в борьбе с эпидемией — укрепление своего иммунитета, строгое соблюдение гигиены и самоизоляция»,говорит экс-министр здравоохранения

Смотрите спецпроект «Вікна-новини» с Зоряной Скалецкой, чтобы грамотно подойти к защите и самоизоляции. Узнайте в 17:30 и в 22:00 на телеканале СТБ, что может действительно спасти от заражения COVID-19, а что является обычным мифом.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить