Эксклюзивно в программе «Вікна-новини» на СТБ экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая расскажет об актуальной информации о коронавирусе. Быть грамотно информированным особенно важно в момент распространения эпидемии фейковых новостей. Что из всех теорий может действительно спасти от заражения COVID-19, а что является обычным мифом — узнайте в сюжетах программы «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ!

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Подборку самых необычных и бессмысленных мифов развеет экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Особенно важно не затеряться в огромном потоке информации, которая не подкреплена фактами и официальными данными. Поэтому в продолжении спецпроектов программы «Вікна-новини» вы узнаете больше научных фактов, а не домыслов. Какой температуры на самом деле боится коронавирус, и боится ли он ее вообще? Помогают ли горячие ванны или ледяные обливания по утрам? Стоит ли задумываться об эмиграции, например, в Гренландию или Африку?

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А также распространенные рекомендации по промыванию носа солевыми растворами. Насколько эффективна данная процедура? Чем чреваты последствия обрабатывания тела спиртом? И как выжить в условиях сплошной паники?

«Самый лучший предохранитель в борьбе с эпидемией — укрепление своего иммунитета, строгое соблюдение гигиены и самоизоляция», — говорит экс-министр здравоохранения.

Смотрите спецпроект «Вікна-новини» с Зоряной Скалецкой, чтобы грамотно подойти к защите и самоизоляции. Узнайте в 17:30 и в 22:00 на телеканале СТБ, что может действительно спасти от заражения COVID-19, а что является обычным мифом.

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