Топ-5 несложных рецептов бургеров помогут вам удивить своих близких популярным блюдом. Секреты приготовления домашних бургеров от участников «МастерШеф» найдете в материале.

Ингредиенты:

Приготовление:

Можно собирать бургер. На нижнюю часть булки положить лист салата, полить небольшим количеством соуса. Затем выложить котлету с сыром, помидор, лук, солёный огурец и накрыть верхней частью булочки.

Разрезать булку пополам и подсушить её на сковороде или в тостере.

Нагреть сковороду, налить в неё растительное масло и дождаться, пока масло не станет дымить. Взять 130 граммов охлаждённого фарша, придать ему форму котлеты и выложить на сковороду. Обжаривать с каждой стороны по 4—5 минут до тех пор, пока котлета не станет румяной. Когда она будет готова, положить на неё кусочек сыра.

Мясо и жир нарезать, добавить соль и приправы, прокрутить через мясорубку. Фарш не мять! Закрыть плёнкой миску с фаршем, и поставить в холодильник на час.

Ингредиенты:

Приготовление:

Делаем сырное фондю. Налить вино в разогретую кастрюлю и довести до кипения. Смешать тёртый сыр с мукой и постепенно добавлять его небольшими горстками в кастрюлю. Перемешивать до тех пор, пока сыр полностью не расплавится. Оставить фондю на минимальном огне.

Готовим чипсы из прошутто. Разогреть духовку до температуры 190°С. Выложить кусочки прошутто на смазанный маслом противень, и держать в духовке 5—6 минут до тех пор, пока они не станут хрустящими.

Следующий шаг: жареные булочки. В средней ёмкости смешать яйца, сливки, сахар, соль и экстракт ванили. Окунуть в тесто каждую булочку. Разогреть масло в большой кастрюле до 185°C. Опустить булочки в масло примерно на две минуты — в результате они должны стать золотистыми.

Переходим к котлетам для бургера. Смешать шампиньоны, соль и перец, добавить смесь в говяжий фарш и перемешать. Теперь разделить фарш на четыре равные части и сформировать котлеты. Выложить их на сковороду и готовить на среднем огне до того уровня прожарки, который нужен.