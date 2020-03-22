В 6 выпуске «Один за всіх»-15 мы увидели душераздирающую историю двух маленьких братьев. Одиннадцатилетний Дима умолял команду проекта спасти его семилетнего братика Андрея. Отец мальчиков после развода выиграл все судебные заседания и сделал все, чтобы дети остались с ним. Вопреки этому, экс-супруга посреди ночи ворвалась в дом и похитила младшего сына. Маленький Дима уверен, что брату грозит смертельная опасность рядом с матерью. Какие шокирующие подробности удалось узнать в студии и какой финал получила эта история – читайте в материале.

В студии появился одинадцатилетний Дима. Мальчик рассказал об ужасах той ночи, когда мать забрала Андрея. Во время ссоры Юлия бросила в бабушку молоток, но попала Диме в руку. Но это далеко не все кошмары, которые пришлось пережить мальчикам от родной матери. Сейчас братикам не разрешают видеться и говорить по телефону. Дима сквозь слезы признался, что безумно скучает и тайком звонил брату, чтобы убедиться, что мать его не обижает.

«Я очень волнуюсь за своего братика потому, что он сейчас живет в страшных условиях. Моя мать может заставить пить водку, курить кальян, может побить, оставить его одного дома, как это было со мной», – рассказывает Дима.

В свою очередь Юлия не жалеет о содеяном. Она ничего не хочет слышать о возвращении Андрея домой. Более того, женщина даже готова насильно забрать старшего сына к себе, ведь нашла для мальчиков нового папу. Своего бывшего мужа Юлия считает монстром. Она утверждает, что все рассказы Димы – ложь. Экспертов возмутило то, что женщина во всем обвиняет лишь бывшего супруга и не видит своей вины.

Отец мальчиков Владимир шокировал студию историями о том, как мать небрежно относиться к мальчикам и совершенно за ними не следит. Видя, что родители не хотят идти на компромисс Михаил Присяжнюк пригласил в студию братиков, которые не виделись целый год. Это был действительно самый трогательный момент за весь выпуск. Но смогли ли родители договориться ради счастливого будущего своих детей?

Чем закончилась эта история? Смотрите онлайн 6 выпуск «Один за всех»-15 уже на сайте!

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