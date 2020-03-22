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Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ

22.03.2020

Гороскоп на неделю с 23 по 24 марта 2020 года расскажет, как провести эту неделю незабываемо, хоть и дома! Вселенная не случайно подает нам знаки, главное — научиться их замечать. Какими будут грядущие семь дней? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 23 по 29 марта 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Гороскоп на неделю – Овны

У вас будет довольно однообразная неделя. Но для Овнов это – не беда! Вы и так любите тишину и покой, и редко размениваетесь на шумные гулянки. Гуляйте на свежем воздухе, отдыхайте, проводите время с близкими!

Гороскоп на неделю – Тельцы

Звезды сулят Тельцам прекрасную неделю и интересное времяпрепровождение. Эта неделя – самое удачное время для новых начинаний! Запишитесь на хорошие онлайн-курсы, займитесь тем, о чем давно мечтали! 

Гороскоп на неделю – Близнецы

У представительниц знака Близнецы будет весьма насыщенная неделя. И во многом от них зависит, станет ли мартовский карантин шагом навстречу счастью или же обернется суетой. Астрологи советуют приготовиться к активным действиям, потому что перемены все равно ворвутся в жизнь — и только личные усилия могут направить происходящее в правильное русло.

Гороскоп на неделю – Раки

На этой неделе Ракам придется развивать в себе стойкость и твердость. Бояться этого не стоит: впоследствии эти качества сослужат хорошую службу. Весной 2020 года жизнь научит выходить не только сухими из воды, но и победителями из споров. Проведите время на карантине с пользой, и тогда у вас все будет хорошо! 

Гороскоп на неделю – Львы

В конце марта вам удастся преодолеть препятствия и добиться большей свободы. Если тема ограничений и блоков сознания является актуальной, то можно попробовать сделать что-то такое, на что раньше было сложно решиться. В последнее время вы слишком мнительные, вам нужно больше думать о рисках и полюбить себя!

Гороскоп на неделю – Девы

Успешное направление на этой неделе для вас — поиск ответов, решение загадок, расследование случайных событий. По словам экстрасенсов, вам удастся приоткрыть завесу тайны над событиями и фактами, которые раньше намеренно скрывались. Вносите в свою жизнь режим дня, тогда вам будет легче. 

Гороскоп на неделю – Весы

Эти семь дней понравятся активным Весам, которые любят вращаться в деловой сфере, двигаться и жить насыщенной, полной жизнью. Предложений и возможностей будет хоть отбавляй, но стоит избегать непроверенной информации и сомнительных авантюр. Но позаботьтесь о своем самочувствии! В быстром водовороте дел и работы, не забудьте беречься от вирусов и плохого самочувствия!

Гороскоп на неделю – Скорпионы

На этой неделе у Скорпионов велик шанс наработать на премию, устроить личную жизнь или же как-то иначе обрести желаемое в этой жизни. Сейчас для вас важно наиболее эффективно проявить себя во всем, рассредоточить силы и внимание на важные цели: так получится достичь успеха гораздо быстрее.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

Конец марта для вас отлично подойдет для того, чтобы навести порядок в жизни. Не стоит тянуть до апреля или лета, начать лучше уже сейчас. Стрельцам нужно помнить и о том, что стараться нужно в первую очередь для себя, а не ради одобрения общественности. Исправлять и менять нужно то, что вы сами считаете недостатком или проблемой. Погоня за идеалами — бессмысленное дело из-за их недостижимости. Думайте и работайте над собой!

Гороскоп на неделю – Козероги

У представителей знака Козерога возрастут шансы найти новое для себя увлечение или возобновить дела, которые не удалось завершить когда-то прежде. Былые препятствия пропадут, да и небесные светила будут на стороне Козерогов. Не бойтесь неудач, они делают нас сильнее!

Гороскоп на неделю – Водолеи

Сейчас Водолеи могут столкнуться с сомнениями. Взвешивая все за и против, стоит помнить не только об окружающих, но и о личных интересах. Кроме того, гороскоп благоприятен для деловых подвигов, и если пока нет возможности продвинуться по карьерной лестнице, можно просто провести медитацию для привлечения денежной удачи: так получится открыть денежные каналы и восстановить энергетику. Главное – делайте все это в хорошем настроении!

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе о помощи могут попросить ваши родные. Когда это произойдет, экстрасенсы советуют обязательно прислушаться к внутреннему голосу и подсказкам интуиции. Если помощь потребует от вас чрезмерных усилий или вложений, необходимо тщательно  подумать, но родным нужно помогать! Думайте о себе, но не забывайте о близких!

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