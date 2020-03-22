Гороскоп на 23 марта 2020 года расскажет, как с пользой провести понедельник на карантине. Кому не нужно расслабляться, а кому можно смело заняться домашними делами. Узнайте больше в гороскопе на 23 марта от экстрасенсов СТБ!

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Овен

Сегодня ваша интуиция подскажет вам, как правильно поступить в сложившейся ситуации. Действуйте по велению сердца, а не рекомендациям друзей. Тогда вас ждет успех.

Телец

23 марта вас ждут хорошие известия в личной жизни. Самое время воспользоваться карантином и посвятить свое время отношениям.

Близнецы

Близнецам следует быть максимально внимательным к своему самочувствию. Сидите на карантине дома – воспользуйтесь такой возможностью. Так вы быстрее вернетесь в форму и укрепите свой иммунитет.

Рак

23 марта Раков у будет благоприятный момент для решения личных вопросов. Отложите все мысли о работе в сторону. Уделяйте дома все свое время семье. Родные крайне нуждаются в вашей поддержке и внимании.

Лев

Многим становится некомфортно находиться под постоянным давлением. Дайте оппонентам свободу выбора. Не указывайте близким, как им лучше поступать.

Дева

Все задуманное можно и нужно воплощать в реальность. Пока карантин, займитесь домашними делами, на которые у вас не хватало времени раньше. Не откладывайте на потом.

Весы

Отпустите все старое и несложившееся. Хватит корить себя за некоторые поступки. Обстоятельство сложились нужным образом, чтобы в дальнейшем вы получили только выгоду.

Скорпион

Сегодня можно успешно обновить гардероб. Во время карантина хорошо совершать покупки онлайн. Займитесь этим сегодня вечером, не пожалеете.

Стрелец

Стрельцы потеряли счет времени. Однако помните, что рабочий день даже в домашних условиях такой же рабочий. Поэтому вы все так же можете проявлять инициативу и принимать выгодные предложения.

Козерог

Сделайте первый шаг к примирению. Долгие ссоры не приведут ни к чему хорошему. Сегодня ваш партнер максимально настроен на разговор.

Водолей

Действуйте, как считаете нужным, и не позволяйте другим сбивать вас с верного пути. Не уходите в себя, а наоборот, поделитесь впечатлениями с близкими. Они точно дадут дельный совет.

Рыбы

Если для кого-то карантин — это испытание, то в вашем случае все наоборот. Вы и ваш партнер ощутите невероятную близость, когда можно узнавать друг друга, становиться ближе и уделять все свободное время.