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4 выпуск ток-шоу «Таємниці ДНК»-2: команда проекта отыскала родственников Владислава

22.03.2020

Уже около полугода Владислав находится в запорожской больнице. Мужчина потерял память, поэтому не знает, есть ли у него родственники и был ли он женат. Врачи утверждают, что на ноги Владислав не становится. Нашли его на окраине Неаполя (Италия) с пробитой головой и поврежденными нижними конечностями. Что удалось установить команде проекта «Таємниці ДНК» и какие результаты показали тесты ДНК в 4 выпуске — читайте в материале.  

После сюжета «Вікна-новини» на телеканал СТБ поступило несколько звонков от вероятных родственников. Также журналисты и поисковики проекта «Таємниці ДНК» смогли установить, кто же является биологическим родственником. 

В студию приехала волонтер, которая в память о своем умершем отце начала помогать всем нуждающимся, в том числе и Владиславу. Еще одна волонтер из Италии рассказала, что они так и не нашли родственников в Украине. На протяжении 11 лет мужчина находился в больницах. 

Команда проекта «Таємниці ДНК» проделала невероятную работу. Было отправлено огромное количество запросов в государственные учреждения. От миграционной службы был получен адрес, по которому якобы прописан Владислав. Но там никто не слышал о таком. 

Один из ЖЭКов Запорожья предоставил команде другой адрес, по которому 20 лет назад был прописан Владислав. Там женщина отметила, что никто не знает о Владиславе Клименко. Более того отказалась разговаривать с журналистами. Позже выяснилось, что это вероятная мать Владислава, о чем рассказали две женщины, которые были в отношениях с мужчиной. Проходить тест ДНК она отказалась. Однако вне камер согласился брат этой женщины — Роман. 

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На проект обратилась 73-летняя Юхимия, которая уже более 20-ти лет не может найти своего сына. Когда-то давно он уехал в Россию на заработки и пропал без вести. Просматривая сюжет о Владиславе, ее материнское сердце екнуло. В студию Юхимия приехать не смогла из-за состояния здоровья. Но приехали вероятные двоюродные сестры, которые рассказали, что зовут мужчину Павел. Когда-то в России его обокрали и с тех пор они ничего не слышали о нем. 

В редакцию обратился еще один мужчина по имени Егор. Он утверждает, что Клименко — это фамилия его мамы. А также Владислав проживал по адресу его родной тетки. Поэтому Владислав может приходиться Егору двоюродным братом. 

Более того, нашли женщину, которая утверждает, что с Владиславом Клименко прожила около трех лет. Этот мужчина — самая большая любовь в ее жизни. 20 лет назад он исчез из ее жизни. Поэтому сейчас хочет узнать, сможет ли ему помочь. Однако в студию приехала другая женщина, которая рассказала, что видела его две недели назад в электричке. Но увидев кадры из больницы, женщина засомневалась.

Чтобы расставить все точки над «і», ведущая Татьяна Высоцкая открыла первый тест ДНК. Вероятность того, что Юхимия и Владислав родные мать и сын составила 0%.  

Второй тест ДНК показал, что вероятность того, что Егор и Владислав двоюродные братья — 0%.

Третий тест ДНК показал, что Роман Клименко и Владислав Клименко являются племянником и дядей составила 65%. 

Чтобы помочь Владиславу, в студию приехал волонтер из дома милосердия. Они занимаются не только опекой, но и реабилитацией! Поэтому после оформления паспорта Владислав будет переведен в реабилитационный центр! 

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