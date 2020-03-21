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Всемирный день поэзии: история и особенности праздника

21.03.2020

Всемирный день поэзии ежегодно отмечают 21 марта. Этот праздник был создан, чтобы национальные, региональные и международные поэтические движения обрели признание, новый смысл и этап развития. Ведущий проекта  «Один за всіх», народный адвокат и творец поэтического слова Михаил Присяжнюк поделился своей историей литературного творчества.

всемирный день поэзии история и особенности праздника

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Поэзия — обнаженная душа поэта. Каждый из нас, хотя бы раз в жизни, но написал несколько рифмованных строчек. Кто-то просто придумал шутливый стишок, а кто-то связал с этим литературным искусством свою жизнь. Но великими творцами слова становятся единицы. Не все способны в стихотворной форме передать многогранность момента. Найти его среди тысяч других и коснуться сердец миллионов людей.

История Всемирного дня поэзии

всемирный день поэзии

В середине 30-х годов, американская поэтесса Теса Уэбб выступила с инициативой учреждения праздника. Изначально она предложила отмечать Всемирный день поэта 15 октября, в день рождения великого мыслителя, философа и поэта Вергилия. США и страны Европы охотно поддержали эту идею. Ежегодно, до 1999 года, люди по всему миру устраивали маленькие неофициальные торжества, поскольку 15 октября не был зафиксирован в календаре памятных дней.

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Все изменилось 15 ноября 1999 года. ЮНЕСКО на 30-й конференции решило принять резолюцию об учреждении даты 21 марта как Международного дня поэзии. Его главной идеей было напоминать людям о величайшей миссии и бесценном вкладе литературного творчества в культурную жизнь человечества.

Уже в следующем году Всемирный день поэзии впервые, уже официально, праздновали в Париже. Сегодня этот праздник отмечают во всех уголках планеты: поэты объединяются, устраивают литературные вечера, декламируют стихотворения на улицах городов и с гордостью заявляют о себе.

всемирный день поэзии история праздника

Ведущий проекта  «Один за всіх» Михаил Присяжнюк написал свой первый стих в возрасте 12-ти лет. Народный адвокат признается, что это были первые неуверенные строки, которые он никому не показывал. Первый осознанный и завершенный стих родился 16 марта 1999 года. Своим поэтическим творением Михаил покорил сердце любимой жены Валерии.


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Публикация от Валерия Присяжнюк (@valeriyaprisiazhniuk)

«Когда-то 17 лет назад, мы с тобой болтали по городскому по несколько часов… Ты читал мне свои стихи. Читал так нежно и проникновенно, что в моих глазах то блестели слезы, то я расплывалась в улыбке… Когда мелодичные строки стали так близко, так рядом, и многие посвящены мне…. Мое сердце навсегда было отдано тебе и твоему безграничному таланту», – рассказала Валерия Присяжнюк в своем Instagram.   

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Ведущий рассказал, что с момента написания первого стиха, его поэтические строки прошли через многое. Недавно Михаил Присяжнюк отмечал свой творческий юбилей – 20 лет — и в честь этого знаменательного дня он написал трогательное стихотворение.

«Издано 4 сборника, отдельным изданием увидела свет моя поэма «Алиска», на многие строки написаны и исполнены песни, были и литературные награды. Сейчас я работаю над новым сборником, который для меня станет особенным, ведь в него войдут стихотворения на родном украинском языке и много достаточно противоречивых произведений», – поделился своими творческими успехами и планами Михаил. 

 

 

 

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Публикация от Михаил Присяжнюк (@mikhailprisiazhniuk)

Вот пролетело двадцать долгих лет,

Так много лиц уже не повстречаю.

Я их прожил достойно как поэт:

Любя и ненавидя… И теряя…

И пусть моя седая голова

Болеть сильнее стала на погоду,

Не растерял я нужные слова

И будет, что прочесть еще народу…

Храни ГОСПОДЬ всех тех, кого люблю…

Судьба пусть будет их благополучна!

Благодарю за музыку Твою…

Что двадцать лет с душою неразлучна!

М. Присяжнюк

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