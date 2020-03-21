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Валентин Брайчук: После вылета с «МастерШеф. Профессионалы»-2 я сразу написал своему шефу Евгению Клопотенко

21.03.2020

В 4 выпуске с кухней «МастерШеф. Профессионалы»-2 навсегда попрощался Валентин Брайчук. С этапа кастинга юный профессионал удивил судей своим нестандартным видением и неподдельной страстью к кулинарному искусству. Валентин Брайчук эксклюзивно для сайта STB.UA рассказал о своих впечатлениях и разговоре с Евгением Клопотенком сразу после вылета. Об этом и не только читайте в материале. 

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Что ты почувствовал, когда понял, что покидаешь кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2?

В тот момент мне очень хотелось забиться в какой-то угол, уехать на край земли, где тебя никто и никогда не найдет. Но в жизни случается всякое и всегда нужно говорить правду. После вылета с «МастерШеф. Профессионалы»-2 я сразу написал своему шефу Евгению Клопотенку: «Отец, извини. Подвел. Меня выгнали». Потом мы с ним созвонились и он расспрашивал, что там у меня не получилось на битве черных.  Я рассказал и за шишку и за все остальное. Он напомнил, что ранее говорил мне о том, что нужно немного проще все делать и сильно не мудрить. Но я ведь упрямый и его не послушал. Тогда я решил пойти каким-то своим путем. Конечно же он и команда «100 років тому вперед» поддержали меня, все очень переживали и ждали моего возвращения. 

Оправдались ли твои ожидания от участия в кулинарном шоу

Я даже и подумать не мог, что мои ожидания оправдаются, еще и более чем! Я думал, что это все шоу с прописанным сценарием, что уже понятно кто станет победителем… Одним словом, я во весь этот проект не верил. Но после участия я понял, что на «МастерШеф. Профессионалы»-2 все взаправду. Все было очень круто и очень по настоящему.

На проекте я успел взял для себя, конечно же, бесценный опыт. Я просто представляю момент, когда  у меня уже будут дети, я включу своему сыну или дочке выпуск и скажу: «Смотри, вот твой папка в 20 лет был на «МастерШеф. Профессионалы» 2 сезон». От этого становится приятно. Это шоу своими испытаниями указало мне на мои слабые стороны над которыми я буду работать. 

И конечно же, благодаря «МастерШеф. Профессионалы»-2 я взял в свою жизнь много знакомств.  Я теперь знаю много хороших людей, например, Эдика Канаряна, Сашу Цвигуна. С Сашей мы продолжаем дальше общаться, каждый день созваниваемся и наваливаем друг другу какие-то новые идеи и мысли. Мы продолжаем вместе творить и планируем сделать с ним какие-то крутые проекты.   

Какие у тебя планы на ближайшее будущее? 

В планах у меня поехать за границу на стажировку, возможно в мишленовский ресторан. Сейчас у меня уже есть предложение с Италии и Франции. Как только в нашей стране и мире закончится вся эта ситуация с карантином и коронавирусом я возможно в какую-то из стран и поеду. 

Также, как я уже говорил ранее, вместе с Сашей Цвигуном собираемся делать крутые проекты. Правда пока о них я не могу говорить. Все большие дела делаются тихо. 

Не пропустите 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 28 марта в 19:00!

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