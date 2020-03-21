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«Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 4 выпуске 2 сезона?
Завтра, 22 марта, состоится премьера ток-шоу «Таємниці ДНК», аналогов которому нет на украинском телепространстве. Новая история тронет каждого зрителя и не оставит никого равнодушным. Команда попытается помочь мужчине, который живет без памяти уже долгое время. Он не знает, есть ли у него родственники и был ли он женат. Не пропустите резонансное расследование команды ток-шоу «Таємниці ДНК» в воскресенье в 22:00 на телеканале СТБ!
В 4 выпуске ток-шоу «Таємниці ДНК» вы узнаете:
- Как так произошло, что мужчину нашли покалеченным на улице в Италии?
- Какие истории расскажут три семьи, утверждая, что мужчина без памяти, — это их родственник?
- Какую невероятную поисковую работу проделала команда ток-шоу «Таємниці ДНК»?
- И что покажут тесты ДНК?
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Не пропустите резонансную историю уже завтра, 22 марта, в 22:00 на телеканале СТБ!