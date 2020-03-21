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Сезонные овощи и фрукты: что и когда покупать и есть

21.03.2020

Истощенный после зимы организм как никогда нуждается в свежих, сочных и наполненных витаминами продуктах. Какие овощи и фрукты лучше покупать и есть? Какую пользу они принесут организму? О вкусных идеях использования сезонных даров природы от судьи «МастерШеф» Профессионалы Владимира Ярославского узнаете в материале.

сезонные овощи и фрукты

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С приходом весны на прилавках появляется новый урожай овощей и фруктов. Магазины манят широким ассортиментом свежих продуктов разных сортов. Поэтому мы в первую очередь обращаем внимание не на полезность продукта, а на его внешний вид. Очень важно выбирать натуральные и качественные сезонные продукты. Только им под силу пополнить запас витаминов и минералов в нашем организме после зимы.

Какие овощи стоит покупать и есть весной:

сезонные овощи

  1. Капуста. На первый взгляд, это самый обычный овощ, который каждая хозяйка использует для приготовления борща. Но свежая капуста имеет удивительные тонизирующие свойства. Всего 100 грамм — и ваш суточный запас витамина С пополнен.  
  2. Свекла. Если вы любите винегрет — сердечные болезни вам не страшны благодаря витамину В9, который содержит этот корнеплод. Свекла не только продлит здоровье вашего сердца, но и обогатит организм фосфором, фолиевой кислотой и медью.
  3. Морковь. После зимы наш иммунитет ослабевает. Чтобы его поддержать и улучшить зрение, вам необходим витамин А, более известный как бета-каротин. Тертая морковь со сметаной — не только вкусно, но и очень полезно!
  4. Помидоры. Зимой приходилось довольствоваться водянистой «жижей», полностью лишенной микроэлементов и с намеком на сладкий аромат спелого томата. Но весной мы можем порадовать не только вкусовые рецепторы, но и кожу лица. В помидорах содержится ликопен, который борется с морщинами и предотвращает онкологические заболевания. Если же вы немного проварите или прожарите спелый томат, то количество полезных веществ увеличится на 30%.

Какие фрукты стоит покупать и есть весной:

сезонные овощи и фрукты

  1. Цитрусовые. Известный факт, что лимоны содержат большое количество витамина С, который способен быстро поставить вас на ноги во время весенней простуды. В мякоти этого желтого фрукта хранятся пектины. С их помощью организм выводит вредные вещества и снижает уровень зашлакованности. Грейпфруты также в числе фаворитов этого сезона по количеству полезных веществ. Их лучше есть, не удаляя тонкую пленку между дольками. Именно в горьковатой оболочке грейпфрутов сосредоточены вещества, которые расщепляют жир.   
  2. Яблоки. Избегайте блестящих импортных плодов, польза от них минимальная, а вот воск на кожуре может навредить и без того ослабленному организму. Весной лучше выбирать яблоки прошлого сезона. Пусть внешне они уступают иностранцам, но железа и прочих полезных микроэлементов в них будет на порядок выше.

Какую зелень стоит покупать и есть весной:

сезонные овощи и фрукты

Свежая зелень крайне необходима каждому организму. Листья зеленого салата богаты комплексом витаминов: Е — поддерживает сосуды и следит за гладкостью кожи, магний и кальций — помогают укрепить ногти и волосы.  Восстановить силы после большой нагрузки отлично поможет маленький пучок петрушки или кинзы.

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Судья проекта «МастерШеф» Профессионалы Владимир Ярославский поделился вкусными идеями использования сезонного продукта:

«Сейчас весна только начинает дарить нам тепло и свежие продукты. К сожалению, в марте не так уж и много свежих весенних овощей и фруктов. Только-только появилась специально выращенная черемша, которая разрешена в Украине. Вариантов блюд с черемшой очень много. Вы можете вводить ее в любое блюдо: в салаты, в поджаренную яичницу, совмещать с различными корнеплодами и придать некую свежесть  их вкусу».

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