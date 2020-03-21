4 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 можно смело назвать раем для кулинарных экспериментаторов. Но участники не были готовы и искренне удивились уровню сложности испытаний. Оно и не мудрено, ведь на кухне кулинарного шоу профессионалы! Кто из 17-ки лучших профи страны так и не смог справиться с испытаниями? Читайте кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 4 выпуске в материале.

В 4 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 покинул Валентин Брайчук.

Валентин еще на кастинге удивил судейское трио. Юный профессионал своим нестандартным видением и настоящей страстью к кулинарии совершенно заслуженно был одним из лучших и подавал незаурядные надежды. Но на битве черных Валентин Брайчук не смог правильно рассчитать время и выбрал ошибочную стратегию. Из-за допущенных ошибок он подал судьям абсолютно провальное блюдо. Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что юный профессионал замахнулся на очень амбициозную идею, но не смог с ней справится. Владимир Ярославский пожелал парню продолжать усердно учиться, а Ольга Мартыновская не смогла сдержать слез.

Валентин с 15-ти лет подрабатывает на кухне. В данный момент Валентин работает су-шефом в «100 років тому вперед», шеф-поваром которого является Евгений Клопотенко. Парень работает без выходных месяцами, ведь кроме кухни в его жизни нет ничего более важного, и он посвящает любимому делу все свое время.

Не пропустите 5 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 28 марта в 19:00!

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