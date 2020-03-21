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6 выпуск «Один за всіх»-15: за помощью обратился 11-тилетний Дима

21.03.2020

В 6 выпуске  «Один за всіх»-15 за помощью команды проекта обратился 11-тилетний Дима. Он умоляет спасти своего младшего брата. Андрей, которому 7 лет и Дима раньше все время проводили вместе, но год назад братьев разлучили их же родители! После развода Владимир сделал все, чтобы дети остались с ним. Но однажды ночью экс-супруга похитила младшего сына. Теперь братьев разделяет 150 километров и мучительная вражда родителей. На чьей же стороне правда и какие подробности этой истории мы увидим в 6 выпуске «Один за всех»-15?

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В 5 выпуске «Один за всіх»-15 вы узнаете:

  • Встретятся ли после долгой разлуки маленькие Андрей и Дима?
  • Почему Дима уверен, что брату грозит смертельная опасность?
  • Какую страшную правду о своей экс-супруге расскажет отец братиков?
  • Смогут ли родители договориться ради счастливого будущего своих детей?

Узнайте уже 22 марта в 19:00 в эфире телеканала СТБ. А в 20:00 смотрите онлайн полный 6 выпуск «Один за всіх»-15 от 22.03.2020 на официальном сайте!

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