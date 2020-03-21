В 4 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 мы увидели настоящее кулинарное представление. Во время испытаний участники вышли за рамки стандартов и креативили на полную катушку. Как профессионалы справлялись с заданиями и чем еще удивлял 4 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2? Узнайте в материале.

Во время первого испытания участники разделились на шесть команд. Под коробками-загадками их ждали названия разных блюд в состав которых входили ингредиенты содержащие глюкозу и лактозу. Задание заключалось в приготовлении безлактозного и безглюкозного аналога, вкус которого идентичен классическому. Бесспорными фаворитами этого испытания стали Ефим Кравченко и Эдуард Канарян. Худшей стала команда синих, а черный фартук на себя надел капитан Валентин Брайчук.

Профессионалы должны не только уметь готовить, но и красиво презентовать свое блюдо. В этот раз судьи потребовали от участников сделать это максимально эффектно. В ход пошло все: огонь, лед, дым и различные подручные предметы. Фантазия шефов оказалась безграничной. Хуже всех справились две команды, а черные фартуки надели Юрий Побережник, Александр Цвигун и Анатолий Цуперяк.

На битве черных профессионалы должны были обмануть судей. Основная задача заключалась в приготовлении блюда, которое на вид будет чем-то одним, а по вкусу – кардинально другим. Достойно пройти это испытание сможет только настоящий Гудини кулинарного искусства. Кому из участников пришлось навсегда попрощался с кухней «МастерШеф. Профессионалы»-2? И кто стал причиной слез Ольги Мартыновской? Об этом узнаете перейдя по ссылке ниже.

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Не пропустите 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 28 марта в 19:00!

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