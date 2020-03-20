Уже сегодня, 20 марта выйдет 3 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Девушки начинают брать инициативу в свои руки и… едут домой к Максу. Дана внезапно явится в дом Холостяка! Но не пожалеет ли эта девушка о своем поступке? Не пропустите 3 выпуск от 20.03.2020 в 19:00 на телеканале СТБ!

Участница Лена покинула проект в прошлом выпуске. И даже собранные призы не помогли девушке продолжить строить отношения с главным героем. Поэтому ключ от квартиры Макса и чековую книжку Лена оставила соперницам. Возможность поближе познакомиться с главным героем и побывать в его квартире досталась Дане!

«Руководствуясь опытом Лены, которая долго ждала и поэтому покинула проект, я использую этот ключ как можно скорее», – уверенно сообщит Дана.

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Чековая книжка с желаниями досталась Даше. Она и отправится на индивидуальное свидание с Максом. Встреча начнется с катка, а закончится в невероятно романтическом месте.

«Я решил пригласить Дашу на свидание после картинга, поскольку мне понравилось наше с ней взаимодействие как экипажа. Я почувствовал в ней спортивную закалку», – отметит Макс.

Как Холостяк воспримет поступок Даны?

Сочтет ли он визит за дерзость или смелость?

Сможет ли кто-то помешать домашнему свиданию двоих?

Возникнет ли между Максом и Дашей коннект на индивидуальном свидании?

И воспользуется ли участница своей чековой книжкой желаний?

Не пропустите 3 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10 сегодня, 20 марта, в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: В квартиру Холостяка без предупреждения: чем обернется поступок Даны в 3 выпуске? Холостяк 10 сезон 3 выпуск удивит визитом участницы Даны. Как отреагирует Холостяк Макс Михайлюк - смотрите анонс 3 выпуска Холостяк 2020 от 20.03.2020

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