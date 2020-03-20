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В 4 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 судьи будут жаждать экшена

20.03.2020

Уже завтра в 19:00 на телеканале  СТБ  в эфир выйдет 4 выпуск  второго сезона «МастерШеф. Профессионалы». Зрителей ждет настоящее кулинарное представление, ведь настоящий профи должен уметь не только готовить, но и эффектно презентовать свои блюда. Какой экшен участники приготовят для судей и чего еще ждать зрителям от 4 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2? Узнайте в материале.  

Подробнее смотрите в 4 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

  • Вкусовой переворот или как приготовить сливки из авокадо и орехов, а яичный белок из фасоли?  
  • Кому из участников удасться покорить судей необычным блюдом?
  • Кто из участников устроит на кухне настоящую алхимию?
  • И кто заставит Ольгу Мартыновскую плакать?

Не пропустите 4 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 21 марта в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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