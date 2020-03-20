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StarLightMedia приняла решение сопровождать логотипы слоганом #залишайсявдома

20.03.2020

StarLightMedia приняла решение сопровождать логотипы любимых телеканалов миллионов украинцев — ICTV, СТБ, Нового канала и Оце ТВ — слоганом #залишайсявдома. Посмотреть обращения ведущих и узнать больше о призыве оставаться дома можно в материале!

StarLightMedia внедряет ряд профилактических мероприятий не только в офисах компании. Медиагруппа запустила серию информационных роликов, направленных на разъяснение мер профилактики СOVID-19, которые обнародованы для свободного распространения всеми заинтересованными медиа!

«Мы призываем и другие телеканалы присоединиться к нашей инициативе, и добавить ко всему, что мы делаем как ответственные вещатели (к снятым нами роликам и качественной, проверенной информации, которую мы собираем в интересах сохранения жизней и остановки мировой пандемии коронавируса), важнейшее сообщение: лучшее решение помощи себе и стране — это остаться дома! #залишайсявдома», — говорит Александр Богуцкий, президент группы.

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Напомним, что ролики, которые сняла StarLightMedia, открыты и бесплатны для всех, кто заинтересован в их распространении! Поэтому советуем сознательно и ответственно отнестись не только к самоизоляции, но и к привлечению зрителей соблюдать постановления и распоряжения Кабинета Министров Украины и Киевской городской государственной администрации и принимать все необходимые меры, чтобы обезопасить людей.

Video: StarLightMedia приняла решение сопровождать логотипы слоганом #залишайсявдома

StarLightMedia приняла решение сопровождать логотипы любимых телеканалов миллионов украинцев — ICTV, СТБ, Нового канала и Оце ТВ — слоганом #залишайсявдома

 

Video: StarLightMedia приняла решение сопровождать логотипы слоганом #залишайсявдома

StarLightMedia приняла решение сопровождать логотипы любимых телеканалов миллионов украинцев — ICTV, СТБ, Нового канала и Оце ТВ — слоганом #залишайсявдома

 

Video: StarLightMedia приняла решение сопровождать логотипы слоганом #залишайсявдома

StarLightMedia приняла решение сопровождать логотипы любимых телеканалов миллионов украинцев — ICTV, СТБ, Нового канала и Оце ТВ — слоганом #залишайсявдома

 

Video: StarLightMedia приняла решение сопровождать логотипы слоганом #залишайсявдома

StarLightMedia приняла решение сопровождать логотипы любимых телеканалов миллионов украинцев — ICTV, СТБ, Нового канала и Оце ТВ — слоганом #залишайсявдома

 

Video: StarLightMedia приняла решение сопровождать логотипы слоганом #залишайсявдома

StarLightMedia приняла решение сопровождать логотипы любимых телеканалов миллионов украинцев — ICTV, СТБ, Нового канала и Оце ТВ — слоганом #залишайсявдома

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