Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Этой весной телеканал СТБ представляет новый психологический семейный проект Супермама. Еженедельно 4 идеальных мамы будут ходить в гости друг к другу с ревизией. Проверки будут проходить под пристальным контролем Дмитрия Карпачева, который проанализирует психологический климат и атмосферу в каждой семье. Каким будет приговор ведущего? Какая на самом деле идеальная мама? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн премьеру нового проекта Супермама скоро на СТБ!
Video: Премьера Супермама – смотрите скоро на СТБ
Премьера – Супермама 1 сезон начнется уже скоро на СТБ. Смотрите новые выпуски Супермама 1 сезон
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