В 3 выпуске проекта «Холостяк»-10 Макс Михайлюк не перестает удивлять своими решениями и вновь прощается с тремя участницами. Что стало причиной ухода девушек? И почему Церемония роз состоялась заблаговременно? Подробнее узнайте в материале.

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Вернувшись со свидания с Аней, Макс решил сразу провести Церемонию роз. Однако прежде чем сделать свой выбор, Холостяк решил пообщаться с самыми идеальными соперницами 10-го сезона. Предварительно каждая девочка имела возможность оценить себя по каждому качеству по десятибалльной шкале. В итоге, Алина набрала 100 баллов, а Аня — 99.

В ходе общения стало понятно, что Аня стремится стать певицей и делает все возможное, чтобы реализовать свою мечту. И в этом нет ничего плохого, однако на Церемонии Макс решил не давать участнице розу. «Не изменяй своей мечте», — добавил мужчина и провел Анну.

Также во время Церемонии роза не досталась Алене. Ранее девушка говорила, что не готова довериться Максу. Следовательно, Холостяку придется постараться, чтобы заполучить ее доверие. Но мужчина отметил, что он долго думал, что может сделать в такой ситуации. «Но если ты сама не готова и не хочешь мне довериться, то я в этом случае бессилен», — заключил Макс.

А вот Дана уехала, не дожидаясь Церемонии роз. Максу стало интересно, как в столь юном возрасте можно иметь опыт работы 8 лет. Выяснилось, что девушка с 14-ти лет делает массаж. А сейчас один из самых востребованных специалистов города. Однако для Холостяка неприемлем такой род деятельности. Более того, Макс вспомнил первую вечеринку, где Дана раздела его при знакомстве.

«Я не готов мириться с тем, что она делает это не только со мной», — заключил мужчина и провел девушку.

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