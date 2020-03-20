Главный герой проекта «Холостяк»-10 Макс Михайлюк неоднократно говорил о том, как важны семейные ценности, взаимопонимание и любовь. И вот в силу карантина многие семьи смогли, наконец-то, убедиться в этом, проводя все свободное и несвободное время дома. Холостяк Макс Михайлюк и редакция STB.UA призывает всех оставаться здоровыми и ценить самочувствие свое и своих родных!

Телеканал СТБ продолжает заботиться о том, чтобы карантин для граждан Украины прошел максимально комфортно и интересно. Каждый вечер вы можете окунуться в мир драмы и блокбастера с СТБ сериалами, а по пятницам — в мир заоблачных чувств, любви, романтики и страстей вместе с проектом «Холостяк»!

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Для Макса Михайлюка самым главным остается здоровье и самочувствие его близких. Поэтому мы также призываем всех сознательно относиться к условиям карантина и оставаться дома!

Video: Коронавирус не пройдет: Холостяк Макс Михайлюк призвал всех быть здоровыми Главный герой проекта Холостяк 10 Макс Михайлюк призвал всех быть здоровыми. Эксклюзивное видео Холостяка 2020 Макса Михайлюка смотрите в материале

Будьте здоровы и смотрите новые выпуски реалити «Холостяк»-10 в 19:00 на телеканале СТБ!