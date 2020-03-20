Коронавирус 2020: Google Doodle показал, как правильно мыть руки

Дудлы – это картинки, анимации и игры на основе логотипа Google, которые появляются на главной странице нашего поиска в честь различных событий, праздников и юбилеев. Сегодня Doodle следует официальным инструкциям по правильному мытью рук от Всемирной организации здравоохранения. Смотрите, как правильно мыть руки прямо сейчас!

Сегодняшний Doodle посвящен венгерскому врачу Игнацу Земмельвейсу, которого многие считают первым человеком, открывшим медицинские преимущества мытья рук. В этот день в 1847 году Земмельвейс был назначен главным резидентом родильного дома Венской больницы общего профиля, где он сделал вывод и продемонстрировал, что необходимость дезинфекции рук значительно снижает передачу заболевания.

Смотрите видео от Google Doodle, о том, как правильно мыть руки

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