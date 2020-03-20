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Как прошла третья Церемония роз на проекте «Холостяк»-10: эксклюзивные фото

20.03.2020

В 3 выпуске проекта «Холостяк»-10 Церемония состоялась заблаговременно. Макс Михайлюк вернулся со свидания с Аней и сразу принялся раздавать розы. Поторопиться пришлось лишь потому, что девочек ждал сюрприз — они отправляются в жаркий Таиланд. Эксклюзивные кадры — смотрите в материале.

холостяк 10

Напомним, что девушки оценивали свои качества по десятибалльной шкале. Самыми идеальными и «скромными» оказались Аня и Алина. Макс не мог оставить это без внимания и не поинтересоваться, почему участницы так себя оценили.

Алина призналась, что всегда есть к чему стремиться. И если ты сам себе не поставишь высокие планки, то никогда не усовершенствуешься. 

Судя по тому, что Макс дал Алине розу, такой ответ его удовлетворил. 

В отличии от Ани, которая покинула проект. Во время разговора она рассказала, что всегда мечтала стать певицей, а сейчас активно над этим работает.

Возможно, Холостяк усомнился в целях пребывания девушки на проекте. Однако прощаясь отметил, что изменять мечте нельзя.

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Дана не дождалась Церемонии роз и уехала домой. Макс признался, что вряд ли сможет смириться с профессией девушки. А массаж при первой встрече был слишком поспешным шагом. 

На Церемонии розы получили все, кроме Алены. Макс также попрощался с девушкой.

А вот Наташа решила проявить инициативу — и во время вручения розы мило потерлась носами с Холостяком. Как уточнила сама Наташа, это проявление чувств у северных народов. 

холостяк 10

Незабываемые свидания ждут девушек уже в следующую пятницу в Таиланде! Не пропустите 4 выпуск реалити «Холостяк»-10!

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