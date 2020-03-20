Гороскоп на 21 марта 2020 года расскажет, как правильно провести субботний день. Каким знакам зодиака необходимо быть начеку, внимательными к личными вещам и чуткими к здоровью. Подробнее читайте в гороскопе на 21 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овнам может показаться, что все планы рушатся. Однако в сложившихся обстоятельствах вы можете только извлекать выгоду и не тратить время на панику. Создайте список дел, которые хотели, но не успевали предпринять. И сегодня можете приступать к их выполнению.

Телец

Вам не хватает коммуникации и общения. Самоизоляция — это не повод закрываться в себе и копаться в старых проблемах. Начните вести диалоги со старыми друзьями и знакомыми, создавайте чаты компаний, сотрудников и близких.

Близнецы

Близнецам звезды сулят траты или потери. Все это касается материальных благ. В любом случае вселенная хочет с вас что-то взыскать, чтобы дать намного больше. Поэтому если что-то потеряете — не расстраивайтесь.

Рак

Раки стоят на месте и оправдываются лишь тем, что они устали в суматохе постоянных хлопот. Виной всему неграмотное планирование своих дел. Сегодня у вас есть возможность создать органайзер со всеми делами, которые вы распределите по убыванию важности.

Лев

Львам стоит прислушаться к своему самочувствию. Вы скептически относитесь ко всему происходящему, однако здоровье подвергается не только вирусам, но и стрессам, усталости, обессиленности. Станьте внимательнее к своему самочувствию.

Дева

Девы изолированы от потока внешней информации. И, возможно, на время выходных — это правильное решение. Дайте себе возможность разгрузиться от всех проблем и забот. Позаботьтесь о нервной системе.

Весы

Весам улыбнется удача. Не игнорируйте выгодные предложения. У вас есть реальная возможность повышать уровень квалификации, проходить психологические курсы, изучать особенности взаимоотношений пар. Вы расположены получать новую информацию и пользоваться ею на практике.

Скорпион

Все хорошее имеет свойство заканчиваться. Однако много зависит и от приложенных усилий. Чтобы избежать апатии, хандры, весенней депрессии, научитесь контролировать свое настроение. По факту, один этап закончился, а впереди вас ждет новый. Лучше приступите к подготовке новых дел.

Стрелец

Вы легко поддаетесь мнению окружающих. Сейчас очень легко вам навязать абсолютную неправду. Постарайтесь анализировать, перепроверять и удостовериться в полученной информации, чтобы не стать жертвой мошенников.

Козерог

Направляйте все свое внимание и силы близким. Несмотря на карантин и возможность больше времени уделить семье, вы по-прежнему отдалены. Это может привести к недопониманию или конфликтам. Поэтому смело предлагайте какой-то интерактив для всех. Готовьте ужин, болтайте по душам.

Водолей

Последнее время вы слишком инфантильны и полагаетесь исключительно на какие-то домыслы. Пора бы уже самостоятельно принимать решения, извлекать полезное из любой ситуации, анализировать поступки окружающих и делать выводы. Станьте внимательнее к кругу общения. Возможно, сегодня кто-то проявит свое истинное лицо.

Рыбы

Вас ставят перед выбором, который сложно совершить. Однако сделать это необходимо, ведь своей неопределенностью вы делаете неприятно оппоненту. По сути один из вариантов уже давно не имеет никакого смысла для вас, тогда зачем разрываться?